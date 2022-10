In soad wille mei Wurdian

Ik spylje al in skoft op de iPad Wurdian, de Fryske fariant fan Wordfeud. It jout my in soad wille, alhoewol’t myn tsjinstanners wol meastal better binne, moat ik earlik sizze.

Ronald van den Berg, in Fries dy’t yn Sweden wennet en wurket, is de útfiner fan Wurdian. Der binne yn it Frysk net sa’n soad spultjes. Dat wie foar him de útdaging om sels ien te meitsjen. Mei syn ynformatika-eftergrûn en nei oerlis mei Afûk, Tresoar en Fryske Akademy slagge him dat nei sa’n trije jier wrotten en wramen. Hieltyd past er it programma wer oan mei ferbetteringen, dat it wurdt makliker en logysker om it te spyljen. Nuver fyn ik dat ôfkoartingen lykas FC, PC, TV, WCS – dy’t by Wurdfeud net brûkt wurde meie – by Wurdian wol meie. Krekt oarsom, bygelyks ID, mei by Wurdian net.

Los fan Wurdian is der noch in oar spultsje dat yn it Frysk spile wurde kin: Word Tango. Dat is ek yn alderhande oare talen te spyljen. Dêr hat It Nijs yn 2018 al oer berjochte: Nij digitaal wurdspultsje, ek yn it Frysk | It Nijs. Yn dat berjocht stiet de keppeling dêr’t men dat spultsje fergees mei op jins eigen iPad of kompjûter sette kin.

Sa is der op in hjoeddeiske wize dochs wol wat mooglik yn de Fryske taal.

Matthijs Verkuijl