Ierdskokskea koe Shell neat skille

Ierdskokken as gefolch fan gaswinning wiene neffens Shell sân jier lyn net slim. De direksje fan Shell wie fan betinken dat se as “een normaal onderdeel van gaswinning” sjoen wurde moasten. Mei dat boadskip is Shell ek nei it Nederlânske regear ta gien.

De ynterne nota fan Shell dêr’t dat yn stiet, waard hjoed bepraat troch de parlemintêre enkêtekommisje. Dy prate mei Shell-direkteur Ben van Beurden. Shell makke dúdlik dat Nederlânske gasbedriuwen in protte jild misrinne soene as ierdskokken in reden waarden om de gaswinning te beheinen.



De polityk bliek de earen nei it ferhaal fan Shell hingje te litten. It regear sei ta dat de gaswinning net ûnder de 27 miljard kúb komme soe. Tagelyk hie de Shell-direksje der argewaasje fan dat it fergoedzjen fan ‘e skea safolle tiid en jild koste. Van Beurden sei: “Op een bepaald moment waren er bij de NAM meer mensen in dienst voor de schadeafhandeling dan voor de geologie. Dat moest niet, daar moesten we van af.”