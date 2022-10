Hinneboeren wolle in ein oan previntyf romjen fan sûne bisten

Hinneboeren wolle dat der in ein komt oan it previntyf romjen fan hinnen en kalkoenen fanwege de fûgelgryp. Bart-Jan Oplaat fan it Nederlânske Fakbûn Plomfeehâlers (NVP) pleitet dêrfoar yn it AD. “Sûne bisten dy’t fergast wurde, dat wol net ien”, seit er yn ’e krante.

Hinne- en kalkoeneboeren moatte harren bisten previntyf romje litte as se binnen in kilometer fan in troffen bedriuw sitte. Dat soarget foar in protte frustraasje. “Dy boer moat fan gewoan sûne bisten hommels ôfskie nimme. Boppedat: om ’e nocht romjen moat men altyd tefoaren komme”, is Oplaat fan betinken. Hy seit dat it fenomeen previntyf romjen fan tweintich jier lyn stammet. Neffens him bestie doe de eangst dat fûgelgryp him fan bedriuw nei bedriuw fia bygelyks de feedokter fersprate.

Wylde fûgels

Oplaat seit dat no mear de gedachte is dat de gryp in bedriuw fia wylde fûgels ynkomt. Hy tinkt dêrom dat better keazen wurde kin foar it yn ’e gaten hâlden fan bedriuwen yn ’e omkriten fan in besmettingshurd yn stee fan previntyf romjen.

Underwilens binne fanwege de fûgelgryp sa’n soad plomfeebedriuwen yn Nederlân romme dat der fan ’e wike in tekoart oan CO2-gas ûntstien is. It gas is nedich om hinnen op besmette plomfeebedriuwen te deadzjen. Minister Adema fan Lânbou hat dêrom besletten om plande previntive rommingen yn Lunteren net trochgean te litten.

De fûgelgrypweach duorret no al in goed jier. Yn dat jier binne allinnich al yn Nederlân hast seis miljoen fûgels ôfmakke. Dat makket it hjoeddeiske fûgelgrypjier neffens de NVWA it deadlikste sûnt de goarre fan 2003. In goed wike lyn waard yn it Limburchske Heythuysen de grutste útbraak fan fûgelgryp konstatearre oant no ta. It gie om in bedriuw mei 300.000 lishinnen.