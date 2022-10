Hierskerpe bylden fan oseaanmoanne Europa

De lêste kear dat in romtesonde op minder as 500 kilometer by Jupitermoanne Europa delfleach, wie 22 jier lyn. NASA-sonde Juno is no ek by de moanne delgien, dy’t ûnder in tsjokke iislaach oseanen herberget dêr’t sels libben yn foarkomme kinne soe.

Juno nadere it oerflak fan de iiswrâld oant op 362 kilometer. De hierskerpe foto’s dy’t de sonde makke doe’t er ôfrûne tongersdei delfleach, litte in ritich patroan fan richels en delten sjen. Der binne ek grutte iisrotsen sichtber dy’t skaad oer it oerflak smite en in put dy’t mooglik in ynslachkrater is. De gegevens dy’t Juno trochstjoert, binne wichtich foar de tarieding fan in nije NASA-missy, dy’t spesjaal op de Jupitermoanne rjochte is. De Europa Clipper moat oer twa jier op wei gean om de tige ile atmosfear, it oerflak en foaral it ynwindige fan de moanne te ûndersykjen.

De Europeeske romtefeartorganisaasje ESA riedt ek in missy ta, de Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), dy’t ek nei tekens fan libben sykje moat en de tsjokte fan de iislaach yn kaart bringe sil.

Wetter en soerstof

Jupitermoanne Europa fassinearret planeetûndersikers al skoften. It himellichem is likernôch like grut as ús eigen moanne, mar hat in hiel oare geologyske skiednis. De oanwêzigens fan wetter en soerstof ûnder it iis makket de moanne ien fan de meast kânsrike plakken yn it sinnestelsel foar it ûntstean fan libben lykas wy dat op ierde kenne. Wittenskippers dy’t de gegevens fan Juno ferwurkje, sille op de nije foto’s foaral sjen oft it oerflak fan de moanne yn de ôfrûne twa desennia feroare is. De kilometers tsjokke iiskoarst wurdt hieltyd teheistere troch de ûnbidige swiertekrêft fan Jupiter, dy’t ek tij yn de ûndergrûnske oseaan feroarsaket.