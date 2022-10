Hieltyd mear berne-opfang by boeren en túnkers

Agraryske berne-opfang is tige populêr. Yn 2007 wiene der noch mar tweintich agraryske bedriuwen mei opfang. Underwilens binne dat 263. De omset is tanommen fan fjouwer miljoen nei 115 miljoen euro jiers. Dêrby hawwe de measte boeren en túnkers mei fikse wachtlisten te krijen. Agraryske berne-opfang ûnderskiedt him troch de agraryske omjouwing fan de opfang. Bern komme sa yn kontakt mei bisten, planten en natuer.

“In protte minsken fine pleatsen moai. Net allinnich de bisten, mar de romte, it bûten wêzen en it prachtige útsjoch. Bern yn wenwiken ûnderfine dat te min. Dêrom kieze hieltyd mear âlden foar agraryske berne-opfang. Sa komme bern mei it bûtenlibben yn kontakt. As agraryske sektor binne wy dêr tige wiis mei. Sa bliuwe wy mei de mienskip yn ferbining”, seit Karolien Hupkes, bestjoerder by LTO Noard.

De Speuldeel

Yn it Drintske Witteveen is bernedeiferbliuw De Speuldeel fêstige. Aline Scheper-Dolfing is yn 2013 mei de berne-opfang úteinset tegearre mei har man dy’t it lânbou- en plomfeebedriuw draaiende hâldt. Aline: “Ik bin sels op ’e pleats opgroeid en ik wit hoe moai en noflik oft it is om op ’e pleats te boartsjen en fan de frijheid te genietsjen. De begjinjierren wiene meager, mar der is hieltyd mear belangstelling. Ik tink dat wy mear rêst, romte en natuer biede as in gewoane berne-opfang. Wy besykje de bern wat by te bringen oer de natuer en it boerelibben. De bern kinne mei de knyntsjes en kavia’s boartsje, hja kinne nei de lishinnen yn ’e stâlen of wy geane mei de bern it lân yn. Dêr genietsje de bern fan en dat is prachtich om te sjen.”

Fergunningen

Yn in protte gemeenten is it noch lestich om in fergunning foar agraryske berne-opfang te krijen. De opkomst fan dy foarm fan berne-opfang is nij. Dêrom wurdt der yn ’e regeljouwing net folle rekken mei holden. Hoewol’t guon gemeenten dêr pragmatysk mei omgeane, bart dat yn de measte gemeenten noch lang net. LTO Noard ropt gemeenten op om dêr liniger mei om te gean.

In oar probleem is de regeljouwing oangeande ‘multyfunksjonele lânbou’. Multyfunksjonele lânbou is it kombinearjen fan agraryske produksje en omjouwing mei it leverjen fan tsjinsten oan de maatskippij, lykas agraryske berne-opfang. De regels dêrfoar sitte soks yn ’e wei. Sa begjint de agraryske berne-opfang faak as saneamde njonkentûke. Tagelyk binne der ûndernimmers dy’t bygelyks nei minder bisten en mear bern yn de opfang ta wolle. Regeljouwing stiet dat yn it paad, mei’t de njonkentûke dan grutter as de haadtûke wurdt. LTO Noard freget de oerheid om goed nei dy regeljouwing te sjen.