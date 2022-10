Goed 800 kilometer oan Fryske wetters en wâlen himmele mei Skjin Wetter

Fan sneon 8 oant en mei 15 oktober hawwe 48 organisaasjes mei mear as twatûzen frijwilligers yn Fryslân meidien oan Skjin Wetter. Yn sân Fryske gemeenten waard ôffal út en by it wetter lâns opromme. Yn totaal is yn de hiele wike mar leafst 842 kilometer oan grêften, kanalen, sleatten, marren, bermen en wâlen himmele.

It doel fan de skjinmakaksje is om te soargjen dat it swalkôffal net yn it wetter bedarret en skea oan de natuer oanbringe kin. Plestik falt nammentlik útinoar yn mikroplestik, dat yn it wetter bliuwt. It kin net troch de wettersuveringsynstallaasjes út it wetter filtere wurde. Uteinlik komt it dus yn ús iten en drinkwetter telâne. Ut ûndersyk fan it Wrâldnatuerfûns docht bliken dat minsken yn trochsneed fiif gram mikroplestik wyks ynkrije, it gewicht fan in bankpas.

De aksje Skjin Wetter wie yn de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harns, Noardeast-Fryslân, It Hearrenfean, Smellingerlân en Waadhoeke. It is in inisjatyf fan dy sân gemeenten, Wetterskip Fryslân en De Fryske Miljeufederaasje. De organisaasje is bliid mei safolle dielnimmers en de hoemannichte opromme kilometers. Lemke Statema, projektlieder fan Skjin Wetter: “De ôfrûne seis jier binne hieltyd mear frijwilligers en lokaasjes by Skjin Wetter oanheakke. Fan fyftich yn ien gemeente yn 2017, nei twatûzen yn sân gemeenten no! Dit jier is ek de gastfrijheidssektor oanheakke én sette ferskate bedriuwen har mei Skjin Wetter yn om wat foar de omjouwing werom te dwaan. De tûzenen frijwilligers hawwe yn totaal 842 kilometer oan wetters en wâlen himmele. It is prachtich om te sjen dat safolle minsken yn Fryslân dwaande binne mei it omromjen fan de eigen omjouwing.”

Teäterlessen

Njonken de opromaksjes binne dit jier troch Theater Smoar edukative teäterlessen jûn yn it fuortset ûnderwiis. Learlingen fan 35 klassen krigen op in ynteraktive en humoristyske wize les oer de gefolgen fan sichtbere en ûnsichtbere fersmoaring fan it oerflakwetter. Troch in selsbetochte opdracht dagen se inoar út om it probleem op te lossen. Wetterskip Fryslân hat dy lessen oanbean.