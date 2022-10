‘Generatie Genaaid’: de dupe fan mislearre eksperimint

Studearje yn de rite dat de basisbeurs ôfskaft en it lienstelsel ynfierd is. Dy studinten binne, sûnder finansjeel fangnet, opseale mei skulden sa heech as in toer. Skulden dy’t meiberekkene wurde by it krijen fan in hypoteek. Skulden dy’t net inkeld op de finansjele posysje drukke, mar ek op de mentale sûnens. De pechgeneraasje. Hoe giet it mei harren? Hoe is it om sa jong al in skuld te hawwen? En prate se eins mei-inoar wol genôch oer skulden? Yn de trijedielige websearje Generatie Genaaid giet rapper Gotu Jim op ûndersyk út.

It ôfskaffen fan de basisbeurs yn 2015 hat foar in protte studinten in enoarme ynfloed op it libben hân. Guon studinten wenje út need by de âlden of wurkje har in slach yn ’e rûnte om de piperdjoere studintekeamer te bekostigjen. Mei ferskate bybaantsjes njonken de stúdzje besykje se de ûnbidige stúdzjeskuld wat te beheinen. Studinten dy’t fjouwer jier studearre hawwe, krije mooglik € 1.400 as koarting op harren stúdzjeskuld útbetelle. Dat komt lang net yn ’e buert fan de folsleine kostepost dy’t se yn ’e stúdzjetiid makke hawwe. Yn it kolleezjejier fan 2023/2024 komt de basisbeurs werom, wat betsjut dat de pechgeneraasje hielendal tusken wâl en skip fallen is. Hja binne de dupe fan in mislearre eksperimint.

Gotu Jim

Yn de websearje nimt artyst en presintator Gotu Jim, sels ek lid fan de pechgeneraasje én boechbyld fan in protte studinteprotesten, sjoggers mei yn ’e wrâld fan dy generaasje. Jim ûndersiket op in eigensinnige, libbene, aktivistyske en faak ek grappige wize it libben fan de pechfûgels. Hy praat ek ûnder oare mei DUO en de minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip. Hoe hat it barre kinnen? En is der in oplossing te betinken?

De sketskes yn de searje wurde spile troch Rami Kooti Arab en Ayla Cekin Satijn.

Generatie Genaaid is fan 28 oktober te sjen by de NTR op NPO3.nl.