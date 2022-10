Fryslân, sa moat it bliuwe (gedicht)

Fryslân, sa moat it bliuwe

noch hat de hjerst it pleit net wûn

gol skynt de sinne oer de griene greide

in fûgel – ek al is ’t gjin skries – sit op ’e hikke

in ein komt protestearjend út ’e sleat

de mânske pleats, mei pannen dutsen dak,

leit pronkjend yn de middeissinne

en wolken driuwe sûnder driging boppe ’t gea

troch al myn lea streamt blier it libben

Fryslân

sa moat it altyd bliuwe

Inger Wets