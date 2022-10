Fryslân iennige provinsje mei tebekrinnend tal ferkearsûngelokken yn 2021

Ferline jier waarden yn Fryslân 3.092 ferkearsûngelokken meld, 2% minder as yn 2020. Fryslân is dêrmei de iennige provinsje yn Nederlân mei in tebekrinnend tal ûngelokken op ’e dyk. Om te ferlykjen: yn oare provinsjes naam it tal ferkearsûngelokken sels oant hast 20% ta. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan Independer op basis fan de resintste data fan Rykswettersteat.

Yn Noard-Brabân naam it tal ûngelokken it slimst ta (+19%), folge troch Súd-Hollân (12,2%). Yn trochsneed gie it mei 10,3% 0mheech. Nettsjinsteande dat der mar in lichte delgong is, kamen ferkearsdielnimmers der yn Fryslân dus goed ôf.

It geunstichst yn Achtkarspelen

Fan alle Fryske gemeenten mei mear as fyftich registrearre ferkearsûngefallen gie it yn Achtkarspelen omleech. Dêr wiene yn 2021 sels goed 13% minder ûngemakken as it jier derfoar. De top 5 fan gemeenten mei de bêste sifers:

Achtkarspelen: 13,3% minder ferkearsûngelokken Tytsjerksteradiel: 11,3% minder ferkearsûngelokken Weststellingwerf: 10,8% minder ferkearsûngelokken Opsterlân: 8,2% minder ferkearsûngelokken Súdwest-Fryslân: 6,7% minder ferkearsûngelokken

Net oeral yn Fryslân naam it tal ûngelokken yn it ferkear ôf. Yn Smellinerlân wiene der ferline jier 14,1% mear ferkearsûngelokken as yn 2020. Op de ûndersyksside fan Independer binne de persintaazjes fan alle gemeenten oanjûn.

Skylge: yn ferhâlding de measte ûngelokken yn de beboude kûm

Yn Fryslân barden ferline jier 2,1 ferkearsûngelokken op tûzen ynwenners yn de beboude kûm. It giet dan om diken dêr’t men stadichoan, op syn meast tritich of fyftich kilometer yn ’e oere ride mei. Fryslân hat dêrmei – yn ferhâlding – it leechste tal ferkearsûngelokken fan Nederlân. Wol binne der de gemeente grutte ferskillen.

Op Skylge is it tal ûngelokken bygelyks folle grutter: dêr giet it sels om 4,7 ynsidinten op tûzen ynwenners. Op Flylân en yn Ljouwert leit it tal ek heech: respektyflik 4,2 en 3,5 ûngelokken op tûzen ynwenners.