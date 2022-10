Frysk Museum keapet ier wurk Mondriaan

Fan sneon 22 oktober ôf te sjen yn útstalling Herenigd door Mondriaan

It Frysk Museum hat in ier skilderij fan Piet Mondriaan oankocht. It giet om in portret fan it Fryske pear Egbert Roels Kuipers en Jantje Tjeerds Wiegersma. Mondriaan skildere it portret yn 1901, jierren foar’t er syn karakteristike abstrakte styl yn read, giel en blau ûntwikkele. It portret is fan 22 oktober 2022 oant en mei 4 juny 2023 te sjen yn de útstalling Herenigd door Mondriaan yn it Frysk Museum yn Ljouwert.

Ein 19e iuw studearre Piet Mondriaan oan de Ryksakademy fan Byldzjende Keunsten yn Amsterdam, mei stipe fan de sekretaris fan keninginne-regintesse Emma. Dêr learde er portretten en sjenreskilderijen te meitsjen. Doe’t de stúdzjebeurs ophold moast Mondriaan rûnkomme fan de ferkeap fan tekeningen dy’t er foar wittenskiplike útjeften makke, portretten en lânskippen. In skoftlang wie der net folle bekend oer de kym fan Mondriaans keunstnerskip, mei trochdat de skilder syn ûntwikkeling pas yn 1908 sekuer beskreau en dokumintearre. It oankochte portret stammet út de jierren flak nei Mondriaans stúdzjetiid. It wurk is boppedat de iennige Mondriaan mei in werom te kennen Fryske nuânse.

It dûbelportret toant it pear Egbert Roels Kuipers (1828-1892) en Jantje Tjeerds Wiegersma (1828-1914). Yn 1882 ferhuze it pear fanwege de lânboukrisis yn Fryslân mei de bern nei Amsterdam. It portret waard nei alle gedachten makke yn opdracht fan ien fan de soannen fan it pear, nei oanlieding fan syn eigen troudei. Heit Egbert Kuipers wie doe al in skoftlyn ferstoarn. Op it skilderij draacht er in bolhoed en in oerjas: in tenu foar bûtendoar, wylst syn frou yn har swart siden jak sit, bedoeld foar binnendoar. Hja hat gjin rousnoer mear om, mar draacht wol swart en in kanten mûtse, sûnder patroan fan rou. Mei de Fryske kap lit se sjen dat se noch hieltyd oan har Fryske identiteit fêsthold, hoewol’t se al hast tweintich jier yn Amsterdam wenne. Mondriaan hat foar it heal postmortemportret wurke op basis fan in foto fan Egbert Kuipers. Oft Mondriaan Jantje Wiegersma libbensliif skildere of in resinte foto by de hân hie, is net dúdlik.

Utstalling

Neist it portret binne yn de útstalling Herenigd door Mondriaan ûnder mear in Frysk kostúm mei earizer te sjen, te ferlykjen mei dat fan Jantje Tjeerds Wiegersma, en foto’s en tekeningen fan minsken yn Frysk kostúm om 1910 hinne. Der is ek in tekening fan keunstner Ids Wiersma te sjen, dêr’t er syn mem mei in floddermûtse en earizer op ôfbylde.