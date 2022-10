Fraachpetear mei keunstsamler Ger van Dam yn Museum Belvédère

Sneon 8 en snein 9 oktober fan 11.00 oant 12.00 oere yn Museum Belvédère

Keunstsamler Ger van Dam wurdt ynterviewd oer syn boek Van kruimelverzamelaar tot mecenas. Van Dam hat him as samler benammen op it wurk fan jonge, krekt ôfstudearre keunstners rjochte.

Tegearre mei syn frou Wilma Kuiper keapet er net allinnich keunst, mar set er him ek aktyf foar de promoasje fan it wurk fan de keunstners yn. Troch de jierren hinne hat it pear in protte wurken út harren kolleksje oan musea skonken, dêrûnder ek Museum Belvédère yn Oranjewâld. Oanmelde kin fia lezingenartnoord@museumbelvedere.nl.

www.museumbelvedere.nl