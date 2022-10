Folkert de Flaamske reus (gedicht)

Folkert de Flaamske reus

is in knyn fan formaat.

Hy hat dan ek in grut hok ta syn beskikking,

mar soms fynt er dat ek noch in ferskrikking.

It wurdt him dan ynienen te lyts,

en dan stapt er op ‘e fyts.

Kilometers trapet er oer paden en diken,

op syn e-bike is er nea efter de siken.

Sa rekke er op in dei yn Vlaanderen fersille,

en och hea, wat hie er dêr in wille.

As thúskommen, sa kaam it op him oer,

hy rekke hielendal oerstjoer.

Nei in skoftsje naam er in beslút,

ik ferhúzje, punt út.

Hy praat no mei in ’zachte G’,

want oars dogge jo yn Vlaanderen ‘nie mee’.

Folkje Koster