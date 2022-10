Fergunningferliening foar stikstof leit tydlik stil

Provinsje Fryslân stelt de fergunningferliening Wet natuerbeskerming foar it ûnderdiel stikstof tydlik út oant 1 jannewaris 2023. Troch resinte ûntwikkelingen is de juridyske hâldberens fan fergunningen tige ûnwis wurden.

Op 7 septimber ll. hat de Rie fan Steat in útspraak dien oer emisje-earme stâlen yn de melkfeehâlderij. Dat binne stâlen dy’t troch technyske ynnovaasjes minder stikstof útstjitte as tradisjonele stâlen. Ut de útspraak docht bliken dat it ûnwis is oft dy stâlen yn de praktyk dogge wat se tasizze. Oars sein, oft de taseine delgong yn stikstofútstjit ek echt helle wurdt.

Dizze útspraak hat gefolgen foar de fergunningferliening, om’t de hoemannichte stikstof dy’t útstjitten wurde mei (de fergunde romte) berekkene is op de wurking fan it stâlsysteem. Foar emisje-earme stâlen wurdt rekken hâlden mei in legere stikstofútstjit as by tradisjonele stâlen. Lykwols, as der twivel bestiet oer de effektiviteit fan emisje-earme stâlen kin de stikstofútstjit net mei de easke wissichheid yn kaart brocht wurde en kin der op basis fan dy twivel gjin fergunning jûn wurde.

Hoewol’t de útspraak allinnich slacht hat op stâltypen A1.28 en A1.13, kin út de útspraak ôflaat wurde dat dit gefolgen hat foar oare stâltypen. De wurking fan stâlsystemen is fêstlein yn Rav-koades (Regeling Ammoniak en Veehouderijen ). De Rav-koades wurde brûkt yn in foartoets of passende beoardieling op basis wêrfan’t de fergunning wol of net ferliend wurdt.

Salang’t der ûndúdlikheid is oer oft de emisje-earme stâlsystemen wurkje en oer de byhearrende Rav-koades, hat provinsje Fryslân de fergunningferliening yn alle gefallen oant 1 jannewaris 2023 stillein. Nei de jierwiksel sil Provinsje Fryslân in útspraak dwaan oer de stân fan saken en hoopje sy mear dúdlikheid ferskaffe te kinnen oer de hâldberens fan de fergunningferliening op it ûnderdiel stikstof.

Mear ynformaasje oer stikstof yn Fryslân is te finen op www.fryslan.frl/stikstof.