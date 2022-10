Fan freed ôf te sjen: nije skiednissearje oer it rampjier 1672

Sân kear op freed fan 21 oktober o/m 2 desimber 2022 om 22.20 oere op NPO 2

Dit jier wurdt it Nederlânske rampjier fan 350 jier lyn betocht. De NTR komt mei in sândielige skiednissearje. Hans Goedkoop is de ferteller.

In jong lân dat him feilich waant, wurdt fan trije kanten ûngenedich troch machtige fijannen oanfallen. Elkenien wit it dan: it is derop of derûnder. Yn dizze dokumintêresearje kommme in protte histoarisy oan it wurd, der is op ferskate plakken yn it lân filme en der is tankber gebrûk makke fan de betinkingen en it neispyljen op gâns plakken. De redaksje fan Andere Tijden rekonstruearret de foarfallen dy’t ta it rampjier 1672 laten. In jier dat de skiednisboekjes yngien is mei de sin: “de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos“. Mar wat barde der no krekt yn dat rampjier en hoe koe it sa út ’e hân rinne?

Yn in spannende rekonstruksje wurdt sjen litten en ferteld hoe’t de basis foar it rampjier eins al yn 1648 lein wurdt, by de Frede fan Münster – de ein fan de Tachtichjierrige Oarloch. In prachtige takomst leit yn it foarútsjoch foar de jonge, bloeiende republyk dy’t Nederlân dan is. Mar ûnder it oerflak buorrelje al de tsjinstellingen, tusken ‘Oranjegezinden’ en ‘staatsgezinden’, tusken it machtige Hollân en de oare gewesten en foaral tusken dat selsbewuste lantsje dat de wrâld feroveret (in ‘tsjokke kabouter’ neffens histoarikus Luc Panhuysen) en de grutte lannen dêromhinne (‘omjûn troch úthongere reuzen’), dy’t mei oergeunst sjogge hoe’t dy brutale republyk him ferriket op kosten fan harrensels.

Djiptepunt yn de Nederlânske skiednis

Yn 1672 rint it allegear heech op as de Britten, de Frânsen en de bisdommen Münster en Keulen de republyk fan trije kanten te pakken nimme. Mei eltse stêd dy’t falt, nimt de lilkens en de panyk ûnder de befolking ta. De politike lieders moatte it ûntjilde. Yn De Haach wurde de bruorren De Witt letterlik oan stikken skuord – noch hieltyd ien fan de grouwélichste foarfallen yn de Nederlânske skiednis. It jonge lân liket te’n ûnder te gean, mar wit him dochs op te rjochtsjen en de fijannen te ferslaan. It rampjier liedt wol de ein fan de wolfeart yn de 17e iuw yn en de republyk moat him tenei wat ynbine. De Oranjes en Nederlân hawwe stânholden – mar op kosten wêrfan?

Oer de skiednissearjes fan Andere Tijden

Andere Tijden makket njonken moanlikse spesjale útstjoeringen ek alle jierren ferskate dokumintêresearjes, lykas ferline jier De strijd om het Binnenhof (mei Wouke van Scherrenburg) en Koude Oorlog. Mei de searje Het Rampjaar 1672 makket de redaksje in ferfolch op de searje oer de Tachtichjierrige Oarloch (80 jaar Oorlog), útstjoerd yn 2018. Hans Goedkoop is yn Het Rampjaar 1672 de ferteller. Ferskate renommearre histoarisy, ûnder oaren Luc Panhuysen, komme oan it wurd. Mei help fan histoaryske boarnen en bylden wurdt sjen litten hoe’t de jonge republyk yn ’e twadde helte fan de santjinde iuw stadich mar wis op in katastrofe oanstjoert.

Oanpaste searje foar it ûnderwiis

De NTR makket spesjaal foar it basis- en it fuortset ûnderwiis in oanpaste ferzje fan de searje.

YouTube-searje Vestingverhalen

De NTR makket ek in YouTube-searje mei pakkende fideo’s oer Nederlânske stêden dy’t in rol spilen yn of foar it rampjier: Vestingverhalen.