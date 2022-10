‘De waanzinnige boomhut’ no ek yn it Frysk

Dit jier ferskynt yn ’e nasjonale Berneboekewike foar it earst ek in Fryske oersetting fan it Berneboekewikegeskink. Yn opdracht fan Boeken fan Fryslân is in Fryske oersetting fan it Berneboekewikegeskink 2022 makke ûnder de titel: Healwize beamhutferhalen, oer doe’t it Stoel-Yn-Dyn-Noasdei wie en oare healwize saken. De oersetting is makke troch Martsje de Jong.

It Berneboekewikegeskink is dit jier skreaun troch Andy Griffiths, tegearre mei yllustrator Terry Denton, bekend fan de populêre De waanzinnige boomhut-rige. Yn ’e Berneboekewike fan 5 o/m 16 oktober is de Fryske oersetting fergees te krijen by oankeap fan op syn minst € 12,50 oan Fryske boeken.

De Fryske oersetting fan it Berneboekewikegeskink is in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Sjoch foar mear ynformaasje oer de aktiviteiten en projekten fan Boeken fan Fryslân op ’e webside: www.boekenfanfryslân.frl.