DE NIJE wedstriid: stjoer in tige koart winterferhaal yn

Skriuwer A.L. Snijders (1937-2021) skreau hûnderten ZKV’s: ‘zeer korte verhalen’.

Dat is de wedstriidopjefte foar it desimbernûmer fan DE NIJE.

By sa’n ZKV tinke wy oan tusken de 300 en 400 wurden. It moat gean oer de winter. Leafst mei in foto dy’t publisearre wurde kin. De aardichste bydragen sille wy pleatse nei hifkjen troch in saakkundige sjuery.

Ferhalen yn it Frysk of in Fryske streektaal graach foar 1 novimber opstjoere nei: denije@itnijs.nl.

Redaksje DE NIJE

DE NIJE wurdt útjûn troch de Ried fan de Fryske Beweging.