De Ljochtbus komt del mei help by enerzjy besparjen

Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel wurkje gear mei Thús Wenjen om ynwenners te helpen suniger mei enerzjy om te gean. Mei-inoar sette se de Ljochtbus yn. De bus komt op ôfspraak del foar fergeze help by it nimmen fan enerzjybeparjende maatregels.



Ljochtbusmeiwurkers Leo Hansma en Edwin Schuiling geane by ynwenners del om fergees sichstripen, radiatorfoly, brievebusboarstels en wetterbesparjende dûskoppen te pleatsen en âlde lampen troch enerzjysunige ledlampen te ferfangen. De gemeenten en Thús Wenjen drage mei-inoar de kosten en soargje foar de planning, de materialen en de Ljochtbus.

Foar wa is de Ljochtbus?

Hierders fan Thús Wenjen of fan oare wenningkorporaasjes yn de gemeenten kinne fan de Ljochtbus gebrûk meitsje. Partikuliere eigners mei in wenning oant in WOZ-wearde fan op syn heechst € 220.000 komme ek yn ’e beneaming.

Ofpraak meitsje foar de Ljochtbus

Hierders fan Thús Wenjen kinne in ôfspraak meitsje fia (0800) 5511511 (opsje 1, dêrnei opsje 5). Hierders fan de oare wenningkorporaasjes út de gemeenten en de ynwenners mei in eigen wenning oant in maksimale WOZ-wearde fan € 220.000, kinne fia de webside www.duurzaambouwloket.nl of www.ljochtbus.nl in ôfspraak mei de Ljochtbus meitsje.