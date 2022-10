Bywurke: Botsing by Skylge; twa deaden, twa minsken mist

Op de Waadsee by Skylge hat freedtemoarn in oanfarring tusken in snelboat en in wettertaksy west. Neffens de kustwacht wurdt noch nei in bern fan tolve jier socht en is in oare drinkeling ûnderwilens fûn. Dy persoan wurdt reanimearre. De brânwacht berjochtet fierder dat der ferskate minsken ferwûne rekke binne.

It ûngelok barde om 07.15 oere hinne by it Skûtegat, in slinke yn ’e Waadsee in pear hûndert meter út de kust fan Skylge. De wettertaksy Stormloper hie neffens de KNRM sân passazjiers oan board en botste troch ûnbekende oarsaak op snelboat Tiger fan rederij Doeksen.

De wettertaksy is “sa goed as sonken”, seit tsjûge Sytse Schoustra. It fartúch wurdt nei ûndjip wetter sleept. De snelboat, mei 21 passazjiers en seis bemanningsleden oan board, soe trochfearn wêze. Der binne trije rêdingsboaten en twa bergingsboaten op it plak fan it ynsidint. In traumahelikopter is oproppen. De KNRM hat ferskate minsken nei de haven fan West-Skylge brocht.

Bywurke 10.20 oere: By it ûngelok op de Waadsee binne twa minsken omkommen. Nei twa minsken wurdt noch socht, ûnder wa in bern fan tolve jier.