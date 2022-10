Botsende skippen op Waadsee holden harren net oan de ferkearsregels

Foto: pixabay.com

By de botsing tusken in wettertaksy en in fearboat op ‘e Waadsee freed binne twa minsken oerboard slein dy’t no noch fermist wurde. De kâns dat hja noch libje, is neffens de helptsjinsten “nihyl”.

Freedtemoarn botste wettertaksy Stormloper op ‘e snelboat Tiger. Dat barde yn it Skûtegat tusken Flylân en Skylge. De passazjiers fan de Tiger binne der mei de skrik foarwei kommen, mar de wettertaksy rekke slim skansearre en wie al fierhinne sonken doe’t de rêdingswacht derby wie. Fan de acht minsken oan board koene fjouwer ret wurde. Twa binne ferdronken, noch twa wurde fermist. It giet om in folwoeksen man en in jonkje fan alve.

Wilens is dúdlik wurden dat beide skippen fierste hurd giene. Fierder fear de snelboat op in plak dêr’t er yn it tsjuster net komme mei. De skipper fan de snelboat is oanholden, dy fan de wettertaksy leit yn it sikehûs.