“Black Lives Matter wie grutte ferrifelderij”

Candace Owens (opname út foarfilmke fan The Greatest Lie Ever Sold)

Yn 2020 krige de organisaasje Black Lives Matter oer de hiele wrâld in soad omtinken, nei’t in fertochte, George Floyd, syn arrestaasje troch de Amerikaanske plysje net oerlibbe. De organisaasje woe hawwe dat de plysjes dy’t Floyd arrestearren him te rûch oanpakten, mei’t er swart wie. Neffens Black Lives Matter is in swarten yn Amearika net feilich foar de plysje. Floyd waard wrâldwiid in foege martelder.

Net terjochte, seit de Amerikaanske sjoernaliste Candace Owens. Yn de dokumintêre The Greates Lie Ever Sold (‘De grutste leagen dy’t ea ferkocht waard’) lit hja sjen dat Floyd wier in misdiediger wie en dat er nei alle gedachten al swierrichheden mei de sûnens hie foar’t de plysje him oanpakte. Fierder lit hja sjen dat Black Lives Matter tachtich miljoen euro krige hat om earme swarte wiken te ferbetterjen, mar dat jild trochbrocht hat.

Frou Owens hat praat mei minsken út de earme en kriminele wyk yn Minneapolis dêr’t George Floyd wenne. Dêr is neat ferbettere. Fierders hat hja besocht om te praten mei foaroanlju fan de stifting dy’t jild ynbarde foar Black Lives Matter, mar dy woene net mei har prate. Wol beklagen hja harren letter op ‘e sosjale media dat de sjoernaliste by har op ‘e stoepe stien hie.

Dat wiene stoepen foar djoere huzen, lit de sjoernaliste sjen. Hja wol derop ta dat de foaroanlju fan de beweging harsels tige ferrike hawwe. Fierders lit hja iepenbier makke bankgegevens sjen dêr’t út blykt dat Black Lives Matter tachtich miljoen dollar oan skinkings krige hat en dat in grut part dêrfan bestege is oan prostitúsje, wylst der neat fan nei de earme, swarte befolking ta gien is.

It foarfilmke is hjir te sjen: