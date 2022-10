Annie Ernaux wint Nobelpriis foar de literatuer

De Frânske skriuwster Annie Ernaux kriget dit jier de Nobelpriis foar de literatuer. Dat hat it Nobelpriiskomitee yn Sweden tongersdei buorkundich makke. Frau Ernaux hat mear as tritich boeken skreaun.

De skriuwster, dy’t yn Nederlân net ôfgryslike bekend is, wurdt yn Frankryk priizge om har tagonklike styl. Hja skriuwt navenant tinne romans, dêr’t de omgong fan minsken mei sykte en dea in grutte rol yn spilet. It bekendeste is Les Années út 2008, dat yn it Nederlânsk oerset is en de titel De jaren krige hat. Frou Ernaux hat ek toanielstikken skreaun.

De sjuery wie fan betinken dat frou Ernaux troch har wurk begryp kweekt foar it drege bestean fan in protte froulju, minderheden en foar de legerein.