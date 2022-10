Aksje foar Nederlânsk as fiertaal op Nederlânske universiteiten

Foto: Dom Fou (Unsplash)

De measte universitêre stúdzjes yn Nederlân binne de foarbye jierren Ingelsktalich woarn. Gjin goede saak en boppedat yn striid mei de wet, seit de feriening Beter Onderwijs Nederland. De feriening hat dêrom ferline wike oan de polityk frege om de wet te hanthavenjen en inkeld yn útsûnderingsgefallen it gebrûk fan in oare taal as it Nederlânsk yn de kolleezjeseal ta te stean.

De feriening Beter Onderwijs Nederland hat yn 2018 in rjochtssaak oanspand tsjin twa universiteiten om ôf te twingen dat dy ynstee fan it Ingelsk it Nederlânsk wer as fiertaal op kolleezje brûke soene. De rjochter woe doe gjin útspraak dwaan en de universiteiten de tiid litte om de needsaak fan de ôfwikende fiertaal dúdlik te meitsjen. Yn 2019 joech de ûnderwiisynspeksje Beter Onderwijs Nederlands gelyk troch derop te wizen dat de measte universiteiten it Ingelsk brûkten sûnder dat se in taalgedrachskoade hiene dêr’t yn stie wêrom’t it Ingelsk needsaak wêze soe yn beskate situaasjes.

Der is lykwols noch neat feroare, dat de feriening hat minister fan ûnderwiis Robbert Dijkgraaf, de ûnderwiisynspeksje, de feriening fan Nederlânske universiteiten en de bestjoeren fan alle Nederlânske universiteiten oanskreaun. Hja wize derop dat net inkeld de wet op it heger ûnderwiis oertrêde wurdt, mar ek dat de universiteiten harren ferplichting om de behearsking fan it Nederlânsk ûnder studinten te stimulearjen net neikommen wurdt, dat de bân tusken Nederlânsktalige mienskip en universiteiten ferbrutsen wurdt en dat dosinten net langer nei ûndersiken of aktuele ûntwikkelingen ferwize kin dêr’t yn it Nederlânsk oer skreaun wurdt. Der wurdt ek wiisd op de grutte tastream fan bûtenlânske studinten, dy’t sines docht ta de grutte wenningkrapte yn guon universiteitsstêden. Beter Onderwijs Nederland freget de universiteiten om yn alle universitêre stúdzjes op syn minst sechtich persint fan de tiid Nederlânsk te praten. Fierder soene njonken it Nederlânsk en Ingelsk ek oare talen yn ‘e kolleezjeseal wolkom wêze moatte.

