31 Fryske boeredakken wurde restaurearre

Fan 31 Fryske monumintale en karakteristike pleatsen kin mei subsydzje it dak restaurearre wurde. Deputearre Steaten ferlienden mei-inoar € 637.000 euro subsydzje út de regeling Dakken Fryske Pleatsen. Dy leechdrompelige regeling makket ûnderdiel út fan it provinsjale Wurkplan Takomst Fryske Pleats.

De regeling Dakken Fryske Pleatsen is ynsteld om it djoere restaurearjen en wer yn goede steat bringen fan dakken fan pleatsen mooglik te meitsjen. Sûnder subsydzje soe skoander erfgoed faak ferlern gean. Deputearre Klaas Fokkinga: “Fryske Pleatsen hearre ta de kearnkwaliteiten fan Fryslân en troch it opknappen fan dizze 31 pleatsen kriget erfgoed, leefberens en dêrmei de omjouwingskwaliteit fan it plattelân in stimulâns.”

Der wiene folle mear oanfragen as dat honorearre wurde koene. Dêrom is in puntetelling tapast. Foarrang krigen pleatsen yn agrarysk gebrûk en pleatsen dy’t in nije bestimming krije foar net-wenfunksjes of in wenfunksje mei mear as ien wenning. Fierder koe allinnich subsydzje jûn wurde foar ryks- of gemeentlike monuminten of pleatsen dy’t neffens it bestimmingsplan karakteristyk en tsjin sloop beskerme binne.

Der binne subsydzjes ferliend oant maksimaal 25.000 euro foar 50 persint fan de subsidiabele kosten. It giet dan om it opknappen fan dakken of dakflakken yn in matige of minne steat fan ûnderhâld. Dêrneist kin it gean om it ferfangen fan net-tradisjonele dakbedekking lykas golfplaten of asbestdakken troch tradisjonele dakbedekking lykas pannen of reid. Ulebuorden binne ek subsidiabel.

Mear ynformaasje oer it Wurkplan Takomst Fryske Pleats is te finen op Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan