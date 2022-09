Warnsbetinking foar de 75ste kear

De 75e Warnsbetinking op it Reaklif sil dit jier op 24 septimber holden wurde. Dy begjint lykas altyd om 13.45 oere.

Albert van der Ploeg sil in taspraak hâlde oer buorkjen yn de takomst. Syb van der Ploeg sil in tal lieten sjonge, Sigrid Kingma, Dichteres fan Fryslân, draacht har eigen gedichten foar en it muzykkorps De Lytse Súdwesthoeke wikselet ien oar ôf.

Nei de betinking by de stien is it neipetear mei in foarumdiskusje op it terrein fan de stifting yn in tinte efter it monumint. Dêr is ek kofje, tee en fris. (Graach betelje mei lytsjild.) Op it terrein stiet ek in toiletwein.