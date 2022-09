Waarpraatsje: Waarm wykein

DE JOUWER – It is waarm en it bliuwt waarm. It wykein sjocht der simmersk út.

Freedtenacht is it frij helder. De wyn komt út it easten en is matich, yn it Waadgebiet en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt in graad of 14.

Sneon sil in moaie simmerdei wurde mei sinne en in matige súdeastewyn. De temperatuer leit om de 24 graden hinne.

It waar foar snein sjocht der ek goed út. Der is, nei alle gedachten, wol wat mear bewolking, mar by in matige súdeastewyn wurdt it mei 25 graden wer simmersk waarm.

Op moandei leit de temperatuer tusken 25 en 28 graden.

Jan Brinksma