Waarpraatsje: Tongersdei hast drûch

DE JOUWER – It wie woansdei yn Fryslân foar it grutste part in kreaze dei, mar der foelen rûnom yn ’e provinsje noch wol in pear buien. Der wiene hiel moaie loften te sjen. Tongersdei bliuwt it, sa goed as, drûch.

Woansdeitenacht kin der by de kust lâns noch in bui falle, mar op oare plakken is der kâns op damp. By hast gjin wyn wurdt it mei 2 graden in kâlde nacht.

Tongersdei kin it mear de provinsje yn earst noch dampich wêze en by de kust lâns soe noch in bui falle kinne. Letter op ’e dei wikselje bewolking en sinne inoar ôf en der is noch hieltyd kâns op in bui. Der stiet net in soad wyn, mar yn ’e rin fan de dei boazet de wyn by de kust lâns wat oan. It wurdt 14 graden.

Fan freed ôf sil it wat mylder wurde.

Jan Brinksma