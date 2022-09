Waarpraatsje: Tongersdei buien

DE JOUWER – It hat yn Fryslân wer ris wat reind, mar dat betsjut net dat der in ein kommen is oan de drûchte. Dêr is in hiel soad wetter foar nedich. Tongersdei falle der buien.

Woansdeitenacht is it frij helder en op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. By hast gjin wyn wurdt it 14 graden.

Tongersdei falle der, nei alle gedachten, in pear rein- en tongerbuien, mar yn ’e middei skynt de sinne sa út en troch ek. De kâns op in bui bliuwt. De swakke oant matige wyn komt út it suden, letter súdwesten en it wurdt 17 oant 21 graden.

Freed liket in skiere dei te wurden.

Jan Brinksma