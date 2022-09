Waarpraatsje: (Tonger)buien

DE JOUWER – Nei hast gjin delslach yn Fryslân waard it alwer in hiel waarme en strieljende simmerdei, mar de kâns op (tonger)buien nimt no ta.

Tiisdeitenacht falle der in pear flinke buien mei tonger en miskien wol in soad wetter. By in swakke wyn út ferskilende rjochtingen wurdt it mei 17 graden in mylde nacht.

Woansdei is der earst noch kâns op in (tonger)bui mar letter komt de sinne der ek by. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. Mei in graad of 23 is it net sa waarm mear.

Tongersdei falle der ek buien en it sil dan noch wat frisser wurde.

Jan Brinksma