Waarpraatsje: Stadichoan wer waarmer

DE JOUWER – Freed foelen der rûnom yn Fryslân in pear buien. Sneon is der ek kâns op buien, mar snein is it, nei alle gedachten drûch.

Freedtenacht kinne der in pear buien falle en by hast gjin wyn wurdt it 14 graden.

Sneon kinne der earst noch in pear buien falle, mar letter binne der ek opklearringen. De matige wyn komt út it westen oant noarden en de temperatuer leit om de 19 graden hinne.

Snein sjogge wy de sinne wat mear en it bliuwt, sa goed as, drûch. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 20 graden.

Takomme wike komt de temperatuer wer boppe de 20 graden út.

Jan Brinksma