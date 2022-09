Waarpraatsje: Pear drûge dagen

DE JOUWER – It wie moandei al in hiel stik better waar as yn it wykein, mar it bleau noch net oerol drûch. Fan tiisdei ôf sil it in pear dagen wol, sa goed as, drûch bliuwe.

Moandeitenacht soe der op guon plakken noch in bui falle kinne. Boppe it fêstelân stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige oant frij krêftige noardwestewyn. It sil 8 graden wurde.

Tiisdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en in bui is noch net hielendal útsletten. By in swakke, by de kust lâns matige, noardwestewyn wurdt it 16 graden.

Fan woansdei ôf wurdt it in bytsje waamer.

Jan Brinksma