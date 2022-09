Waarpraatsje: Oan ’e kâlde kant

DE JOUWER – It is wiet, skier en oan ’e kâlde kant en dat bliuwt it foarearst ek. Woansdei falle der wer buien.

Tiisdeitenacht falt it mei de buien yn Fryslân, nei alle gedachten, wol wat ta. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. Der is net in soad wyn, mar by de kust stiet in matige westewyn. Mei in graad of 4 wurdt it in frisse nacht.

Woansdei wikselje wat sinne en bewolking inoar ôf en der falle in pear buien, miskien wol mei tonger. De wyn komt út it westen en is swak, by de kust lâns matich. It wurdt net folle waarmer as 14 graden.

Tongersdei en freed sil it wat minder wiet wêze.

Jan Brinksma