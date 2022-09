Waarpraatsje: Noch in pear dagen stabyl

DE JOUWER – It waar bliuwt noch in pear dagen stabyl, mar fan snein ôf feroaret der wol wat. De kâns op in pear (tonger)buien nimt ta. Kâld wurdt it noch net.

Tongersdeitenacht is it frij helder. De wyn komt út it easten en is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich.

Freed skynt de sinne wer geregeld. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is matich. Boppe de Iselmar, yn it Waadgebiet en by de noardlike kust lâns stiet wat mear wyn. De temperatuer leit om de 24 graden hinne.

Yn it wykein is it alwer simmersk.

Jan Brinksma