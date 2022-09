Waarpraatsje: Kâns op (tonger)buien

DE JOUWER – It wie in tige waarme moandei mei yn Fryslân hast 30 graden. Fan tiisdei ôf feroaret it waar stadichoan en de kâns op in (tonger)bui nimt ta.

Moandeitenacht is der al kâns op in (tonger)bui. De swakke oant matige wyn komt út ferskillende rjochtingen, mar by de noardlike kust lâns waait in matige eastewyn dy’t sa út en troch frij krêftich is. It wurdt 17 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld. De wyn komt út ferskillende tjochtingen en is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns stiet earst noch in matige oant frij krêftige eastewyn. Mei 23 oant 28 graden wurdt it wer hiel waarm foar de tiid fan it jier.

Woansdei en tongersdei (tonger)buien. It is op beide dagen noch wol waarm.

Extreme augustus:

Augustus 2022 wie in hiel bysûndere moanne. Op it haadstasjon fan it KNMI yn De Bilt wie it mei 20 graden (gewoanwei 17,9) de op twa nei waarmste rispmoanne sûnt 1901. Wat it oantal oeren sinne oanbelanget stiet augustus 2022 mei 282 oeren sinne (gewoanwei 196) ek op it tredde plak.

Jan Brinksma