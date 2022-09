Waarpraatsje: Kâns op damp

DE JOUWER – It wie in kreas wykein mei noflik waar. Moandei is it frij waarm, mar letter yn ’e wike sakket de temperatuer ûnder de 20 graden.

Sneintenacht is it helder en op in soad plakken kin damp ûntstean. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige sudewyn. Mei 8 graden wurdt it in frisse nacht.

Moandei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne flink. By hast gjin wyn wurdt it 20 oant 23 graden. By de kust lâns stiet in matige sudewyn.

Tiisdei wurdt in skiere dei. It bliuwt ek net drûch.

Jan Brinksma