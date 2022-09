Waarpraatsje: Kâlde nachten

DE JOUWER – It wie tiisdei rêstich waar, mar wol oan ’e skiere kant. Woansdei komt de sinne der, nei alle gedachten, better by.

Tiisdeitenacht binne der opklearringen en op guon plakken kin damp ûntstean. By hast gjin wyn wurdt it mear it fêstelân yn 4 graden, mar by de kust lâns in graad of 9.

Woansdei soe it earst noch dampich wêze kinne, mar letter sjogge wy de sinne ek. Wat de wyn oanbelanget wurdt it in hiel rêstige dei. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Tongersdei en freed bliuwt it ek drûch en it wurdt noch wat mylder.

Jan Brinksma