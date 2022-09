Waarpraatsje: It waar knapt op

DE JOUWER – It wie in hjerstich en wiet wykein, mar fan moandei ôf knapt it waar wat op.

Sneintenacht falle der in pear buien. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige oant frij krêftige noardwestewyn. It wurdt 10 graden.

Moandei kinne der noch hieltyd in pear buien falle, mar wy sjogge de sinne sa út en troch ek. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich. By de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige wyn. It sil net folle waarmer wurde as 16 graden.

Fan tiisdei ôf bliuwt it in pear dagen, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma