Waarpraatsje: Hjerstich

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it rêstige en noflike waar. Wy krije in pear hjerstige dagen.

Tongersdeitenacht falle der buien. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken 10 en 14 graxden.

Freed kinne der flinke buien falle, miskien wol mei tonger. De weste- oant noardwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn buien is der kâns op swiere wynpûsten. Mei 16 graden sil it in frisse dei wurde.

Yn it wykein sjocht it waar der ek hiel hjerstich út.

Jan Brinksma