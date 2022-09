Waarpraatsje: Hjerst

DE JOUWER – Nei in wiete moandei krije wy ek in minne tiisdei. Koartsein; it is hjerst.

Moandeitejûn en -nacht falle der buien, miskien wol mei tonger en heil. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, mar by de kust lâns stiet in krêftige noardwestewyn. It wurdt 9 graden.

Tiisdei falle der rûnom yn Fryslân wer buien mei in lytse kâns op heil of tonger. De westewyn is swak oant matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar earst noch frij krêftich. Mei 12 graden is it skrousk.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ûnstabyl.

Jan Brinksma