Waarpraatsje: Hiel oar waar

DE JOUWER – It hat hiel lang duorre, mar tongersdei foelen der dan lang om let flinke rein- en tongerbuien en dy ha op guon plakken foar in soad wetter soarge. De kâns op buien bliuwt.

Tongersdeitenacht is it hast oerol drûch en it sil mei 12 graden in noflike nacht wêze. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich.

Freed skynt de sinne earst sa út en troch, mar letter kinne der ek in pear (tonger)buien falle. By in swakke oant matige sudewyn sil it krekt gjin 20 graden wurde.

Yn it wykein is it om de 20 graden hinne, mar wy sjogge de sinne net in soad.

Jan Brinksma