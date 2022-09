Waarpraatsje: Freed wer wat rein

DE JOUWER – It wie tongersdei in strieljende neisimmerdei, mar fan freed ôf wurdt it wer wat ritiger.

Tongersdeitenacht is it frij helder en by in swakke oant matige sudewyn wurdt it 8 graden.

Freed rekket de loft berûn en letter op ’e dei sil it sa út en troch wat reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich. It wurdt in graad of 16.

Yn it wykein is it oan ’e skiere kant en bliuwt it ek net hielendal drûch.

Jan Brinksma