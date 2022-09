Waarpraatsje: Foarearst gjin 20 graden mear

DE JOUWER – It wie woansdei yn Fryslân in hiel kreaze dei, wylst it yn it suden lang reind hat. Waarm neisimmerwaar is foarearst net mear oan ’e oarder.

Woansdeitenacht soe der in buike falle kinne. Der stiet net in soad wyn en it wurdt in graad of 13. By de noardlike kust lâns waait in krêftige noardwestewyn.

Tongersdei is it oan ’e skiere kant en der falle in pear buien. De wyn komt út it noardwesten en is matich, mar by de noardlike kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt net folle waarmer as 18 graden.

Nei tongersdei bliuwt it ritich en fris.

Jan Brinksma