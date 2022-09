Waarpraatsje: Fan woansdei ôf kâlder

DE JOUWER – It wie moandei noch in moaie neisimmerdei, mar letter yn ’e wike feroaret it waar. It wurdt in hiel stik frisser.

Moandeitenacht is de loft berûn en it kin sa út en troch wat reine. Der stiet net in soad wyn, mar by de noardlike kust lâns waait in matige oant frij krêftige wyn út it sudwesten oant westen. Mei 15 graden is it in mylde nacht.

Tiisdei kin it earst noch skier wêze, mar letter skynt de sinne geregeld. By in matige noardwestewyn wurdt it 21 graden.

Fan woansdei ôf sil de temperatuer de 20 graden net mear helje.

Jan Brinksma