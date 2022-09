Universiteit Kiel moat fierder sykje om nije perfester Frysk

It is de Christian-Albrechts-Universität yn it Dútske Kiel noch net slagge om in nije heechlearaar Frysk te finen. De sittende perfester is Jarich Hoekstra, mar dy giet ynkoarten mei pensjoen.

Arjen Versloot, dy’t no as perfester Frysk foar de Universiteit fan Amsterdam wurket, hat de baan oanbean krige, mar hy hat der nei lang neitinken nee tsjin sein. Der is no wer in nije fakatuere.

Dy’t de fakatuere lêze wol, kin hjir de tekst fine.