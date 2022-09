Ulbe Tjallingii en Vronie de Vreeze yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum

Freed 7 oktober 2021 fan 17.00 oant 18.00 oere jouwe Ulbe Tjallingii (oargel) en Vronie de Vreeze (sopraan) in konsert yn Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum te Ljouwert. Dat is it fêste tiidstip dêr’t sa no en dan op dy lokaasje konserten jûn wurde.

It oargel yn de âlde Doarpstsjerke hat in skiednis dy’t tebek giet oant de sechtjinde iuw. Sûnt de restauraasje yn 2015 is it yn perfekte steat en is it in lust om dernei te harkjen.

De oargelkonserten binne fergees tagonklik, mar in frijwillige bydrage wurdt fansels tige op priis steld. De kofje of tee jildt € 2,00.

Fergees parkearje kin op it terrein foar Intratuin oer (súdkant Tynjedyk).