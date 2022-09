By Weert yn Limburch is yn de nacht fan sneon op snein in sneltrein út it spoar rûn. Dat kaam sa’t it no liket trochdat der in swiere metalen spoarbalke dwers oer it spoar hinne lei. Hoe’t dy dêr kommen is, is net bekend.

Der sieten 250 passazjiers yn ‘e trein. Net ien is ferwûne rekke. De trein en it spoar binne wol skansearre rekke.