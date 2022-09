Steven Jouwersma hâldt residinsje yn Keunsthûs SYB

Keunsthûs SYB hat Steven Jouwersma ferwolkomme as residint. Hy hâldt sûnt 22 augustus oant en mei 9 oktober 2022 yn Beetstersweach ta. Mei syn residinsje wurket er oan syn nije projekt mei de wurktitel Ferjitst dysels nochris, dêr’t er yn eksperimearret mei nije objekten en skilderijen foar it konsept fan in ‘snoezelromte’. Dat is in spesjale romte yn guon soarchynstellingen dêr’t minsken mei in geastlike en/of lichaamlike beheining yn ta rêst komme kinne.

Soks bart troch yn in omjouwing dy’t ûntspant, de sintugen te prikeljen. Jouwersma sil yn syn wurkperioade op ferskate plakken sokke romten en harren brûkers besytsje en it projekt út dy ûnderfiningen wei fierder ûntwikkelje. Syn ynteresse leit yn de sintúchlike ûnderfining dy’t tinzen nei de eftergrûn bringt.

Keunsthûs SYB is mei Jouwersma’s residinsje sneons en sneins fan 13.00 oant 17.00 oere iepen. De residinsje wurdt ôfsletten mei in útstalling fan freed 7 oant en mei snein 9 oktober 2022.

Lês hjir mear oer Steven syn residinsje.