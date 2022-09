Start nijbou doarpshûs De Terp yn Easternijtsjerk

Yn septimber set de nijbou fan doarpshûs De Terp yn Easternijtsjerk útein. Mei troch subsydzje út de Europeeske regeling LEADER, kin it projekt ‘Yn beweging nei de takomst!’ trochgean.

Woansdei krige André Beeksma, foarsitter fan Stichting doarpshûs De Terp, it LEADER-buordsje út hannen fan deputearre Klaas Fokkinga. Dêrmei is it subsydzje fan 150.000 euro definityf takend. Doarpshûs De Terp hat in wichtige sintrale funksje yn de regio. Mei de nijbou wurdt it doarpshûs útwreide en oan de hjoeddeistige easken en noarmen oanpast. As it projekt klear is, stiet der in iepen en tagonklik moetingsplak foar jong en âld. Klear foar de takomst.

Yn beweging nei de takomst!

Mei it projekt “Yn beweging nei de takomst!” wol Stichting doarpshûs De Terp soargje foar in takomstbestindich, duorsumer, enerzjysuniger doarpshûs dat in sintrale rol yn de leefberens fan in plattelânsmienskip spilet. In doarpshûs dêr’t sport, kultuer, soarch, ûntspanning en moeting sintraal yn stiet. Ynspyljend op de sosjale koheezje: soargje foarinoar, werkenber, tagonklik en fertroud. Yn de regio is gjin foarsjenning fan dizze oarder beskikber, dat it foarsjocht yn in grut ferlet.

Klaas Fokkinga: “Moetingsplakken lykas dizze fergrutsje de sosjale ferbûnens op it plattelân. Prachtich om te sjen dat safolle frijwilligers mei-inoar bouwe oan in op ‘e takomst rjochte gebou en sa de leefberens fan Easternijtsjerk en omkriten befoarderje.”

Subsydzjeprogramma LEADER

It LEADER-subsydzje is der om de leefberens te befoarderjen en de fitaliteit, wurkgelegenheid en oanlûkingskrêft fan plattelânsgebieten te stimulearjen. In wichtich útgongspunt is dat minsken yn it gebiet sels kieze wat wichtich is foar de leefberens yn harren gebiet en ek de projekten opsette. Fertsjintwurdigers út ’e streek, de kommisjeleden fan de Local Action Group, advisearje oer it takennen fan LEADER-subsydzje.

LEADER yn Fryslân

Yn Fryslân kinne inisjatyfnimmers fan projekten yn Noardeast-Fryslân subsydzje oanfreegje. Der is yn 2022 noch ien perioade dêr’t it subsydzje yn oanfrege wurde kin. Dy is fan 12 septimber oant en mei 20 oktober 2022. LEADER wurdt by provinsje Fryslân koördinearre troch Streekwurk. De projektadviseur fan it Streekwurkkantoar Burgum helpt by de oanfraach en is beskikber foar ynformaasje, stipe en antwurd op fragen. Op www.streekwurk.frl/leader is mear ynformaasje te finen.