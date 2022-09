P10 reagearret op miljoenenota

Tritich grutte Nederlânske plattelânsgemeenten hawwe har feriene yn it netwurk P10. Dat behertiget de plattelânsbelangen yn De Haach en yn Brussel. De organisaasje is bliid dat de Kening tiisdei yn de Troanrede sei: “Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland” en dat it kabinet alles dwaan wol foar it krijen fan in breed draachflak om it stikstofprobleem oan te pakken.

Hoe’t P10 op de miljoenenota reagearret is te lêzen yn it Parseberjocht P10.

Ferline jier kaam P10 mei de Agenda Platteland. Sjoch ek Onderbouwing Agenda Platteland en www.p-10.nl.