Oprop: Ferlet fan helpers

De gemeente Ljouwert hat de kontrakten mei de opfanglokaasjes foar Oekraynske flechtlingen yn Grou en Ljouwert ferlinge. Yn Grou kinne de flechtlingen yn alle gefal oant 1 april 2023 yn Oer ’t Hout wenje. Yn Ljouwert is Nij Mellens oant 1 maart 2023 beskikber. Dat wie earst oant 1 oktober 2022.

De besetting is yn beide lokaasjes heech. Minsken dy’t wat flechtlingen dwaan wolle kinne har oanmelde by Solidair Friesland (www.solidairfriesland.nl). Der is ferlet fan minsken dy’t helpe wolle by taal- en/of oare aktiviteiten.