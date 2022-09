Oare lokaasje Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen

It ferwachte minne waar op sneon spilet de organisaasje parten by it Frysk Kampioenskip Einekoerflechtsjen. Fral de ferwachte hurde wynpûsters soenen in gefaarlike situaasje opsmite kinne foar de kreamkes.

Dêrom is it Kampioenskip Einekoerflechtsjen ferpleatst nei in oare lokaasje. Dat wurdt no de pleats fan de famylje De Groot, oan ’e Ienswei 1 yn Reduzum. Dêr kinne de flechters ûnder dak en dus drûch en út de wyn sitte. Boppedat kinne in stikmannich kreamkes ek ûnder dak stean.

Datum: 17 septimber 2022

Tiid: 10-16 oere

Plak: J. de Groot, Ienswei 1, 9008 TV Reduzum

Foar fierdere ynformaasje kin skille wurde mei Durk Wijnia, foarsitter De Strampel, ‭(06) 39 74 99 41‬.

Sjoch ek: www.itnijs.frl/2022/08/frysk-kampioenskip-einekoerflechtsjen-op-sneon-17-septimber.